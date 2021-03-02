Песков заявил, что Россия не планирует выходить из Совета Европы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия является сторонником диалога и не собирается выходить из Совета Европы, сообщает ТАСС.
По его словам, Кремль будет работать с ассамблеей пока такое взаимодействие возможно.
«Безусловно, нужно продолжать работать с нашими визави, в том числе и в рамках ПАСЕ. Работать до тех пор, пока они сами не сделают взаимодействие невозможным и не откажутся от этого взаимодействия», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее вице-спикер Госдумы и руководитель делегации парламента РФ в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что России стоит пересмотреть своё взаимодействие с Советом Европы, сообщает телеканал «360». Он не исключил, что стоит подготовиться к выходу РФ из организации, если будет запущена процедура реагирования на нарушение устава в отношении страны.
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