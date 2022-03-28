Постпред РФ назвал самоубийством отказ ЕС от российских энергоносителей
Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов назвал отказ Евросоюза от российских энергоносителй самоубийством, передает ТАСС.
По словам Чижова, европейские страны будут вынуждены перейти на оплату российского газа в рублях. Он объяснил это тем, что США могут обеспечить замену российского газа максимум на 10% от текущих поставок РФ.
Ранее министр энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что страны «Большой семерки» отказываются от требования России оплачивать импорт российских энергоносителей в рублях.
В марте после введения Западом санкций против РФ резидент Владимир Путин поручил до 31 марта представить доклад о мерах по переводе оплаты за поставки российского газа в рубли.
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