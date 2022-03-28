Путин поручил до конца марта представить доклад по переводу расчетов за газ на рубли

Президент Владимир Путин поручил до 31 марта представить доклад о реализации комплекса мер по переводу расчетов за газ с недружественными странами на рубли. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Ранее глава государства заявил, что РФ решила перейти на поставки газа недружественным государствам за рубли в связи с беспрецедентным санкционным давлением, напоминает РИА ФАН.

Валюта платежа по поставкам российского газа изменится для стран ЕС и государств, которые ввели ограничения против российских граждан и организаций. Правительству РФ следует внести изменения в действующие контракты, сохранив прописанные в них объемы поставок, цены и принципы ценообразования. Кроме того, кабмин совместно с Центробанком должен обеспечить возможность проведения платежей, в том числе покупку российских рублей на внутреннем валютном рынке.

Ответственные за выполнение поручения — премьер-министр Михаил Мишустин, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и глава «Газпрома» Алексей Миллер, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российский ГазВладимир Путин
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