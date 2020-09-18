Постпред Минска в Женеве заявил об отсутствии политзаключенных в Белоруссии

Постоянный представитель Минска при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич заявил, что в Белоруссии нет политических заключенных. Такую точку зрения он озвучил на специальных дебатах по ситуации в республике. По его словам, «есть люди, которые взяты под стражу в рамках конкретных уголовных дел в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом».

При этом постпред заверил, что правоохранительные органы организовали проверку по каждой из более чем 900 жалоб на действия сотрудников силовых структур при разгоне акций протеста. В связи с этим отметил, что почти все массовые выступления не соответствовали закону и не всегда носили мирный характер, передает РИА ФАН.

Амбразевич также назвал не соответствующими действительности заявления о насилии в отношении задержанных со стороны силовиков, а также сообщения о пропавших без вести в ходе протестов.

Ранее сегодня на экстренных дебатах по Белоруссии в рамках 45-й сессии Совета ООН по правам человека выступила бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская. В видеообращении она призвала к незамедлительному вмешательству международного сообщества для разрешения политического кризиса в республике. Белорусский постпред протестовал против её выступления.

