Постпред Крыма заявил, что контрнаступление станет финалом украинской государственности
Возможное контрнаступление ВСУ станет финалом украинской государственности, считает вице-премьер правительства Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов. Об этом политик заявил в беседе с РИА Новости.
«"Контрнаступ" станет финалом украинской государственности и завершением исторически неизбежного воссоединения русского народа», — отметил Мурадов.
По словам политика, действия Запада, нацеленные на истребление народа в Малороссии и на исторических землях Новороссии, приведут к необходимости возвращения людей к «родному цивилизационному очагу».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ нужно «еще немного времени» для подготовки к контрнаступлению, напоминает телеканал «360».
Между тем экс-офицер спецназа, разведчик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук высказал мнение, что украинские войска практически никем не управляются и «доживают последние дни» на фронте, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru