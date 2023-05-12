«"Контрнаступ" станет финалом украинской государственности и завершением исторически неизбежного воссоединения русского народа», — отметил Мурадов.

По словам политика, действия Запада, нацеленные на истребление народа в Малороссии и на исторических землях Новороссии, приведут к необходимости возвращения людей к «родному цивилизационному очагу».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ нужно «еще немного времени» для подготовки к контрнаступлению, напоминает телеканал «360».

Между тем экс-офицер спецназа, разведчик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук высказал мнение, что украинские войска практически никем не управляются и «доживают последние дни» на фронте, пишет Ura.ru.

