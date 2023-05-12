Постпред Крыма заявил, что контрнаступление станет финалом украинской государственности

Возможное контрнаступление ВСУ станет финалом украинской государственности, считает вице-премьер правительства Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов. Об этом политик заявил в беседе с РИА Новости.

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«"Контрнаступ" станет финалом украинской государственности и завершением исторически неизбежного воссоединения русского народа», — отметил Мурадов.

По словам политика, действия Запада, нацеленные на истребление народа в Малороссии и на исторических землях Новороссии, приведут к необходимости возвращения людей к «родному цивилизационному очагу».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ нужно «еще немного времени» для подготовки к контрнаступлению, напоминает телеканал «360».

Между тем экс-офицер спецназа, разведчик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук высказал мнение, что украинские войска практически никем не управляются и «доживают последние дни» на фронте, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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