Постпред Израиля заявил, что ООН должна предстать перед судом в Гааге
Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что на скамье подсудимых Международного суда в Гааге должна сидеть всемирная организация, сообщает ТАСС.
По его словам, ООН и её институты «стали оружием в руках террористических организаций», что подтверждает рассмотрение в суде иска ЮАР к Израилю по обвинению в геноциде.
«Именно ООН должна сидеть на процессе в Гааге за то, что закрыла глаза, выступив соучастником сооружения террористических туннелей в Газе, использования международной помощи для производства ракет», - заключил дипломат.
Ранее глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что упреки Турции в отношении израильской военной операции в секторе Газа не имеют оснований, а Анкаре следует помнить о судьбе армян и курдов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru