Постпред Израиля заявил, что ООН должна предстать перед судом в Гааге

По его словам, ООН и её институты «стали оружием в руках террористических организаций», что подтверждает рассмотрение в суде иска ЮАР к Израилю по обвинению в геноциде.

«Именно ООН должна сидеть на процессе в Гааге за то, что закрыла глаза, выступив соучастником сооружения террористических туннелей в Газе, использования международной помощи для производства ракет», - заключил дипломат.

Ранее глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что упреки Турции в отношении израильской военной операции в секторе Газа не имеют оснований, а Анкаре следует помнить о судьбе армян и курдов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

