Студенты решили судиться с Гарвардом из-за антисемитизма
Группа еврейских студентов Гарвардского университета подала в суд на вуз из-за всплеска антисемитизма среди других учащихся. В иске, который поступил в федеральный суд штата Массачусетс, заявители утверждают, что преподаватели учебного заведения пропагандируют антисемитизм в своих курсах и запугивают несогласных с этим учащихся, сообщают Bloomberg и The New York Times.
После нападения ХАМАС на Израиль университет стал «бастионом безудержной антиеврейской ненависти», сказано в заявлении. При этом учебное заведение оказалось неспособным остановить это «возмутительное антисемитское поведение и наказать студентов и преподавателей, которые его совершают».
После атаки ХАМАС на Израиль в Гарварде и других американских университетах состоялись акции в поддержку Палестины.
На этом фоне после требований конгрессменов президент Гарварда Клодин Гэй ушла в отставку.
Глава Израиля Ицхак Герцог поднял тему антисемитизма в социальных сетях в ходе встречи с американским бизнесменом и владельцем соцсети X (бывший Twitter) Илоном Маском в конце ноября.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru