Студенты решили судиться с Гарвардом из-за антисемитизма

Группа еврейских студентов Гарвардского университета подала в суд на вуз из-за всплеска антисемитизма среди других учащихся. В иске, который поступил в федеральный суд штата Массачусетс, заявители утверждают, что преподаватели учебного заведения пропагандируют антисемитизм в своих курсах и запугивают несогласных с этим учащихся, сообщают Bloomberg и The New York Times.

После нападения ХАМАС на Израиль университет стал «бастионом безудержной антиеврейской ненависти», сказано в заявлении. При этом учебное заведение оказалось неспособным остановить это «возмутительное антисемитское поведение и наказать студентов и преподавателей, которые его совершают».