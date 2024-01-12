Студенты решили судиться с Гарвардом из-за антисемитизма

Группа еврейских студентов Гарвардского университета подала в суд на вуз из-за всплеска антисемитизма среди других учащихся. В иске, который поступил в федеральный суд штата Массачусетс, заявители утверждают, что преподаватели учебного заведения пропагандируют антисемитизм в своих курсах и запугивают несогласных с этим учащихся, сообщают Bloomberg и The New York Times.

После нападения ХАМАС на Израиль университет стал «бастионом безудержной антиеврейской ненависти», сказано в заявлении. При этом учебное заведение оказалось неспособным остановить это «возмутительное антисемитское поведение и наказать студентов и преподавателей, которые его совершают».

«Поступки громче слов»: Илон Маск приехал в Израиль после обвинений в антисемитизме

После атаки ХАМАС на Израиль в Гарварде и других американских университетах состоялись акции в поддержку Палестины.

На этом фоне после требований конгрессменов президент Гарварда Клодин Гэй ушла в отставку.

Глава Израиля Ицхак Герцог поднял тему антисемитизма в социальных сетях в ходе встречи с американским бизнесменом и владельцем соцсети X (бывший Twitter) Илоном Маском в конце ноября.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Аюш Пачнанда
ТЕГИ:СтудентыСШААнтисемитизм

Горячие новости

Все новости

партнеры