Любимова заявила, что в фондах музеев в РФ хранятся более 20 млн предметов искусства
Свыше 20 млн подлинных предметов искусства хранятся в фондах федеральных музеев. Об этом рассказала журналистам министр культуры Ольга Любимова.
«В фондах федеральных музеев сегодня хранится свыше 20 миллионов подлинных предметов, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации», - указала глава Минкульта.
Любимова подчеркнула, что каждый экспонат - достоверное подтверждение важнейших фактов с IX века до наших дней. Музеи активно используют этот ресурсный потенциал для проведения выставок.
По словам министра, особой популярностью у посетителей пользуются выставки по русскому искусству. Пять наиболее популярных экспозиций - «Передвижники» в Третьяковке, «Великий Карл» и «Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения» в Русском музее, «Драгоценности! Блеск русского двора» Исторического музея, «Неизвестный Щукин. Не только новое искусство» Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина - посетили более миллиона человек.
Между тем в России предложили создать государственный музей детских рисунков, который собрал бы работы юных художников XX-XXI века.
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