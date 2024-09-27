Постпред Израиля в ООН заявил, что страна не находится в конфликте с Ливаном

Израиль считает, что у страны «нет конфликта» с Ливаном, считает постпред Израиля при ООН Дэнни Данон. Об этом он заявил на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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«Я призываю ливанский народ говорить открыто и оказывать давление, не дав [движению] "Хезболлах" разделить Ливан для очередной войны против Израиля», — подчеркнул дипломат.

Ранее глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что «прекращения огня не будет», военные действия против «Хезболлах» продолжатся до победы израильской армии.

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ФОТО: РИА Новости
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