В Израиле заявили, что будут бороться с движением «Хезболлах» до победы
Прекращение огня на севере Израиля невозможно, военные действия против ливанского движения «Хезболлах» продолжатся до победы израильской армии. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.
Глава МИД подчеркнул, что «прекращения огня не будет».
«Мы продолжим бороться с... "Хезболлах" всеми силами до победы и пока жители севера не смогут безопасно вернуться в свои дома», — написал Кац в социальной сети Х.
Ранее в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергли сообщения о переговорах по поводу перемирия с движением «Хезболлах».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru