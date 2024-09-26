В Израиле заявили, что будут бороться с движением «Хезболлах» до победы

Глава МИД подчеркнул, что «прекращения огня не будет».

«Мы продолжим бороться с... "Хезболлах" всеми силами до победы и пока жители севера не смогут безопасно вернуться в свои дома», — написал Кац в социальной сети Х.

Ранее в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергли сообщения о переговорах по поводу перемирия с движением «Хезболлах».

