В Израиле заявили, что будут бороться с движением «Хезболлах» до победы

Прекращение огня на севере Израиля невозможно, военные действия против ливанского движения «Хезболлах» продолжатся до победы израильской армии. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.

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Глава МИД подчеркнул, что «прекращения огня не будет».

«Мы продолжим бороться с... "Хезболлах" всеми силами до победы и пока жители севера не смогут безопасно вернуться в свои дома», — написал Кац в социальной сети Х.

Ранее в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергли сообщения о переговорах по поводу перемирия с движением «Хезболлах».

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ФОТО: РИА Новости
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