Постпред Германии при ОЗХО признал ошибку в докладе по инциденту с Навальным

Постоянный представитель ФРГ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) признал, что в докладе организации по инциденту с оппозиционером Алексеем Навальным была допущена техническая ошибка. Об этом сообщил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.

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Как отметил представитель РФ, российская и ряд других делегаций обратили внимание на эту «странность в докладе» и в ходе заседания руководящего органа и исполнительного совета ОЗХО делегации потребовали объяснений от технического секретариата.

«Техсекретариат не реагировал. Отвечать взялась постоянный представитель ФРГ при этой организации, она заявила, что имело место техническая ошибка, корила себя за то, что вовремя не увидела эту ошибку, заверила, что обязательно направит письмо в техсекретариат, чтобы были внесены определенные коррективы», — рассказал Шульгин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее министерство иностранных дел ФРГ заявило об ошибке в дате в черновике проекта доклада ОЗХО по инциденту с Навальным.

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ФОТО: instagram.com/navalny
ТЕГИ:ФРГОЗХОАлексей Навальный
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