Постпред Германии при ОЗХО признал ошибку в докладе по инциденту с Навальным

Как отметил представитель РФ, российская и ряд других делегаций обратили внимание на эту «странность в докладе» и в ходе заседания руководящего органа и исполнительного совета ОЗХО делегации потребовали объяснений от технического секретариата.

«Техсекретариат не реагировал. Отвечать взялась постоянный представитель ФРГ при этой организации, она заявила, что имело место техническая ошибка, корила себя за то, что вовремя не увидела эту ошибку, заверила, что обязательно направит письмо в техсекретариат, чтобы были внесены определенные коррективы», — рассказал Шульгин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее министерство иностранных дел ФРГ заявило об ошибке в дате в черновике проекта доклада ОЗХО по инциденту с Навальным.

