Госдума предложит Бундестагу провести новое расследование по делу Навального

Российские парламентарии направят обращение в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Бундестаг с просьбой провести дополнительное расследование в связи с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по противодействию вмешательства в иностранные дела Василий Пискарев.

По его словам, у комиссии после заседания в МИД России есть основания полагать, что «имело место быть инсценировка отравления».

В МИД ФРГ объяснили нестыковки в докладе ОЗХО по инциденту с Навальным

Пискарев отметил, что в отчете ОЗХО за 2020 год указывается, что по запросу ФРГ секретариат ОЗХО направил группу с связи с подозрением отравления гражданина России 20 августа, когда Навальный еще был в РФ.

В августе прошлого года Алексею Навальному стало плохо в самолете по пути из Томска, 20 августа оппозиционера госпитализировали в Омске. Медики назвали в качестве основного диагноза нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Ядов в биоматериале Навального не обнаружили. Позже политика перевезли на лечение в Германию, и немецкие военные врачи нашли в его анализах отравляющее вещество группы «Новичок».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: mos-gorsud.ru
ТЕГИ:ГосдумаАлексей Навальный
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры