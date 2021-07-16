Госдума предложит Бундестагу провести новое расследование по делу Навального
Российские парламентарии направят обращение в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Бундестаг с просьбой провести дополнительное расследование в связи с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по противодействию вмешательства в иностранные дела Василий Пискарев.
По его словам, у комиссии после заседания в МИД России есть основания полагать, что «имело место быть инсценировка отравления».
Пискарев отметил, что в отчете ОЗХО за 2020 год указывается, что по запросу ФРГ секретариат ОЗХО направил группу с связи с подозрением отравления гражданина России 20 августа, когда Навальный еще был в РФ.
В августе прошлого года Алексею Навальному стало плохо в самолете по пути из Томска, 20 августа оппозиционера госпитализировали в Омске. Медики назвали в качестве основного диагноза нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Ядов в биоматериале Навального не обнаружили. Позже политика перевезли на лечение в Германию, и немецкие военные врачи нашли в его анализах отравляющее вещество группы «Новичок».
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