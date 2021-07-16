Госдума предложит Бундестагу провести новое расследование по делу Навального

Российские парламентарии направят обращение в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Бундестаг с просьбой провести дополнительное расследование в связи с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по противодействию вмешательства в иностранные дела Василий Пискарев.

По его словам, у комиссии после заседания в МИД России есть основания полагать, что «имело место быть инсценировка отравления».