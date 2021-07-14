В МИД ФРГ объяснили нестыковки в докладе ОЗХО по инциденту с Навальным

«Это не ошибка в документе, потому что он был проектом, в первом черновике была ошибка в дате, тогда речь шла о 20 августе как дате обращения, тогда как правильно говорить про 4 сентября», — цитирует Бройля РИА Новости.

Секретариат увидел ошибку, во втором проекте неточность исправили.

Ранее в ходе 97-й сессии исполнительного совета ОЗХО, которая прошла в Гааге 6-9 июля, постпред РФ при организации Александр Шульгин потребовал объяснить, как эксперты оказались в Германии раньше, чем туда доставили Навального после инцидента с якобы отравлением. По словам Шульгина, в проекте доклада ОЗХО отмечается, что специалисты прибыли в Берлин 20 августа, однако в этот день Навального госпитализировали в Омске. Ранее Секретариат ОЗХО заявил, что эксперты отправились в ФРГ 4—5 сентября, напоминает Ura.ru.

В августе прошлого года Алексею Навальному стало плохо в самолете по пути из Томска, 20 августа оппозиционера госпитализировали в Омске. Медики назвали в качестве основного диагноза нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Ядов в биоматериале Навального не обнаружили. Позже политика перевезли на лечение в Германию, и немецкие военные врачи нашли в его анализах отравляющее вещество группы «Новичок».

