Постпред Чижов сравнил подход НАТО к идеям по безопасности с «пивом для профсоюза»

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов сравнил подход Североатлантического альянса к выдвинутым несколько лет назад предложениям по юридическим гарантиям безопасности с «пивом для членов профсоюза».

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Так, речь идет о проекте Договора о европейской безопасности, разработанном по инициативе Москвы в 2008 году, однако отвергнутом со стороны альянса.

По словам Чижова, в НАТО заявили, что предложение России не годится, так как юридические гарантии безопасности – только для членов альянса.

«Как в бессмертном романе ["Золотой теленок"]: "Пиво - только членам профсоюза"», - сказал Чижов в интервью РИА Новости.

МИД России 17 декабря 2021 года опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно договору, в частности, США обязуются исключить дальнейшее расширение НАТО на восток.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БезопасностьНАТОРоссия
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