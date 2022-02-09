Постпред Чижов сравнил подход НАТО к идеям по безопасности с «пивом для профсоюза»

Так, речь идет о проекте Договора о европейской безопасности, разработанном по инициативе Москвы в 2008 году, однако отвергнутом со стороны альянса.

По словам Чижова, в НАТО заявили, что предложение России не годится, так как юридические гарантии безопасности – только для членов альянса.

«Как в бессмертном романе ["Золотой теленок"]: "Пиво - только членам профсоюза"», - сказал Чижов в интервью РИА Новости.

МИД России 17 декабря 2021 года опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно договору, в частности, США обязуются исключить дальнейшее расширение НАТО на восток.

