Посольство Японии выразило протест из-за высылки дипломатов

В нем отмечается, что вся ответственность за доведение японо-российских отношений до «такого состояния» целиком лежит на России.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ сообщили о высылке из страны восьми дипломатов Японии. Они должны покинуть страну до 10 мая. Зампредседателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснял, что высылка дипломатов осложняет работу посольству, потому что сложно организовать командировки при маленьком количестве сотрудников.

