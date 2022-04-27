Посольство Японии выразило протест из-за высылки дипломатов

Посольство Японии в Москве сообщило, что Токио не согласен с заявлениями России в связи с высылкой японских дипломатов, посол страны на встрече в МИД РФ выразил протест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посольства Японии в РФ.

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В нем отмечается, что вся ответственность за доведение японо-российских отношений до «такого состояния» целиком лежит на России.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ сообщили о высылке из страны восьми дипломатов Японии. Они должны покинуть страну до 10 мая. Зампредседателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснял, что высылка дипломатов осложняет работу посольству, потому что сложно организовать командировки при маленьком количестве сотрудников.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПосольствоМИДРоссияЯпония
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