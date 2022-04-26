Россия объявила персонами нон грата троих шведских дипломатов

МИД РФ объявил нежелательными лицами троих дипломатов посольства Швеции в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

Россия объявила персонами нон грата 40 сотрудников посольства Германии

В сообщении говорится, что решение было принято в ответ на действия шведских властей, о чём была проинформирована посол Швеции в России Малена Мард,

«Был заявлен решительный протест в связи с враждебными действиями шведских властей в отношении безосновательно выдворенных из страны трёх дипломатических сотрудников Посольства России в Стокгольме», - говорится в заявлении МИД РФ.

Ранее замглавы российского внешнеполитического ведомства Евгений Иванов заявил, что с момента начала специальной операции на Украине из стран Запада выслали около 400 работников российских дипломатических ведомств, сообщает RT.

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:ШвецияДипломатыВысылкаМИД РФ
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