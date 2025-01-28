Пытавшийся протаранить посольство России в Швеции оказался гражданином Украины
Мужчина, пытавшийся протаранить на автомобиле ворота посольства России в Швеции, оказался гражданином Украины, сообщило диппредставительство.
Там отметили, что прорваться на территорию посольства ему не удалось. Посольство России вызвало полицейских, которые задержали правонарушителя. В результате инцидента здание практически не пострадало.
Задержанным оказался постоянно проживающий в Швеции гражданин Украины. Российские дипломаты сообщили, что он в 2015 и 2018 годах уже «совершал нападения на посольство и торгпредство России в Швеции, был признан психически неадекватным, направлялся шведскими властями на соответствующее лечение».
В посольстве отметили, что обращались в полицию, но там серьезных мер в отношении него не предприняли.
О задержании мужчины ранее сообщила шведская полиция.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru