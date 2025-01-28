Пытавшийся протаранить посольство России в Швеции оказался гражданином Украины

Задержанным оказался постоянно проживающий в Швеции гражданин Украины. Российские дипломаты сообщили, что он в 2015 и 2018 годах уже «совершал нападения на посольство и торгпредство России в Швеции, был признан психически неадекватным, направлялся шведскими властями на соответствующее лечение».

В посольстве отметили, что обращались в полицию, но там серьезных мер в отношении него не предприняли.

О задержании мужчины ранее сообщила шведская полиция.

