Посольство России в Латвии направило ноту в МИД республики из-за демонтажа советских мемориалов в Огре

«Крайне возмущены решением Огрской краевой думы демонтировать пять советских мемориалов, расположенных на территории муниципалитета. Убеждены, что данная затея не имеет под собой ни моральных, ни исторических, ни тем более юридических оснований», - сообщает в Telegram-канале посольства РФ.

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Нота российского посольства направлена с целью воспрепятствовать этим планам и обеспечить неукоснительное исполнение действующих двусторонних международно-правовых договоров, отмечает «Интерфакс».

«Любые посягательства на наши мемориальные сооружения, независимо от обоснований, будем рассматривать как грубое нарушение Ригой своих обязательств в рамках соглашения между правительством РФ и правительством Латвийской республики от 30 апреля 1994 года по вопросам социальной защищенности военных пенсионеров и членов их семей», - отметили в российском посольстве.

Также подчеркивается, что статья 13 соглашения предусматривает, что Латвия обеспечивает уход, благоустройство и сохранность мемориальных сооружений и мест массовых захоронений воинов на территории Латвии.

Ранее Сейм Латвии одобрил поправки к законодательству, предусматривающему штрафы за демонстрацию нацистской и советской военной техники. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на представителя президиума парламента.

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Фото: pexels.com
ТЕГИ:Российское ПосольствоМемориалЛатвия
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