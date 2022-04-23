Посольство России в Латвии направило ноту в МИД республики из-за демонтажа советских мемориалов в Огре

Нота российского посольства направлена с целью воспрепятствовать этим планам и обеспечить неукоснительное исполнение действующих двусторонних международно-правовых договоров, отмечает «Интерфакс».

«Любые посягательства на наши мемориальные сооружения, независимо от обоснований, будем рассматривать как грубое нарушение Ригой своих обязательств в рамках соглашения между правительством РФ и правительством Латвийской республики от 30 апреля 1994 года по вопросам социальной защищенности военных пенсионеров и членов их семей», - отметили в российском посольстве.

Также подчеркивается, что статья 13 соглашения предусматривает, что Латвия обеспечивает уход, благоустройство и сохранность мемориальных сооружений и мест массовых захоронений воинов на территории Латвии.

Ранее Сейм Латвии одобрил поправки к законодательству, предусматривающему штрафы за демонстрацию нацистской и советской военной техники. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на представителя президиума парламента.

