Сейм Латвии одобрил штрафы за демонстрацию советской техники

Сейм Латвии одобрил поправки к законодательству, предусматривающему штрафы за демонстрацию нацистской и советской военной техники. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на представителя президиума парламента.

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Отмечается, что санкции будут введены в том случае, если техника находилась вне музея более 30 дней. Если поправки будут приняты сеймом в трех чтениях и одобрены президентом Латвии, то штрафы для физических лиц составят €350 евро, а для юридических - до €2900.

По данным источника, это делается для того, чтобы добиться демонтажа оставшихся советских символов на территории страны, в том числе в виде мемориалов и элементов памятников.

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ФОТО: ru.wikipedia.org/One half 3544
ТЕГИ:Военная ТехникаСССРШтрафыЗаконопроектЛатвия
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