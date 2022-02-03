Сейм Латвии одобрил штрафы за демонстрацию советской техники

Отмечается, что санкции будут введены в том случае, если техника находилась вне музея более 30 дней. Если поправки будут приняты сеймом в трех чтениях и одобрены президентом Латвии, то штрафы для физических лиц составят €350 евро, а для юридических - до €2900.

По данным источника, это делается для того, чтобы добиться демонтажа оставшихся советских символов на территории страны, в том числе в виде мемориалов и элементов памятников.