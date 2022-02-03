Сейм Латвии одобрил штрафы за демонстрацию советской техники
Сейм Латвии одобрил поправки к законодательству, предусматривающему штрафы за демонстрацию нацистской и советской военной техники. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на представителя президиума парламента.
Отмечается, что санкции будут введены в том случае, если техника находилась вне музея более 30 дней. Если поправки будут приняты сеймом в трех чтениях и одобрены президентом Латвии, то штрафы для физических лиц составят €350 евро, а для юридических - до €2900.
По данным источника, это делается для того, чтобы добиться демонтажа оставшихся советских символов на территории страны, в том числе в виде мемориалов и элементов памятников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru