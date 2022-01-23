Посольство России призывает Лондон прекратить провокации в отношении России
Лондону в попытках вернуть лидерство в текущих дипломатических процессах вокруг Украины необходимо прекратить риторические провокации в разогретой международной обстановке вокруг Украины. С таким призывом к МИД Великобритании обратились российские коллеги в Соединенном Королевстве.
«Решительно призываем Лондон прекратить глупые риторические провокации, весьма опасные в нынешней разогретой обстановке, и внести свой вклад в реальные дипломатические усилия по обеспечению надежных гарантий европейской безопасности. Последняя же новость - о намерении России привести к власти в Киеве бывшего депутата Верховной Рады, который в самой России находится под санкциями как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности, - и вовсе анекдотична», - сообщил корреспонденту ТАСС представитель российского диппредставительства.
В российском посольстве в Лондоне также обратили внимание на деградацию британского экспертного потенциала на украинском и российском направлениях.
«Чего стоит заявление министра иностранных дел Лиз Трасс о том, что Украина в своей истории сталкивалась с многочисленными захватчиками - "от монголов до татар"», - напомнили один из примеров российские дипломаты.
Рвнее российский МИД ответил на заявления британских коллег встречным обвинением. Российские дипломаты заявили, что дезинформация Великобритании о якобы планах России привести к власти в Киеве пророссийские силы способствует эскалации напряженности вокруг Украины.
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