Британский МИД заявил о намерении Москвы привести к власти на Украине пророссийские силы

В МИД Великобритании обвинили Россию в том, что Кремль хочет привести к власти в Киеве пророссийские силы, сообщает РИА Новости.

Великобритания поставит на Украину противотанковое вооружение

«У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство стремится установить пророссийского лидера в Киеве, поскольку оно рассматривает вопрос о вторжении и оккупации Украины. В качестве потенциального кандидата рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев», —отмечается в сообщение британского МИД.

Также в британском МИДе заявили о связях российских спецслужб с бывшими украинскими политиками.

«В том числе первым заместителем премьер-министра Украины в 2012-2014 годах и исполняющим обязанности премьер-министра в 2014 году Сергеем Арбузовым, первым заместителем премьер-министра в 2010-2012 годах и руководителем администрации бывшего президента Украины Януковича Андреем Клюевым, бывшим заместителем главы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Владимиром Сивковичем, премьер-министром Украины в 2010-2014 годах Николаем Азаровым», — цитирует информацию британского МИДа Газета.ru.

Ранее Великобритания перебросила на Украину военнослужащих Армейской бригады специальных операций. Об этом сообщает Sky News.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:УкраинаРоссияМИДВеликобритания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры