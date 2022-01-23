Британский МИД заявил о намерении Москвы привести к власти на Украине пророссийские силы
В МИД Великобритании обвинили Россию в том, что Кремль хочет привести к власти в Киеве пророссийские силы, сообщает РИА Новости.
«У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство стремится установить пророссийского лидера в Киеве, поскольку оно рассматривает вопрос о вторжении и оккупации Украины. В качестве потенциального кандидата рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев», —отмечается в сообщение британского МИД.
Также в британском МИДе заявили о связях российских спецслужб с бывшими украинскими политиками.
«В том числе первым заместителем премьер-министра Украины в 2012-2014 годах и исполняющим обязанности премьер-министра в 2014 году Сергеем Арбузовым, первым заместителем премьер-министра в 2010-2012 годах и руководителем администрации бывшего президента Украины Януковича Андреем Клюевым, бывшим заместителем главы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Владимиром Сивковичем, премьер-министром Украины в 2010-2014 годах Николаем Азаровым», — цитирует информацию британского МИДа Газета.ru.
Ранее Великобритания перебросила на Украину военнослужащих Армейской бригады специальных операций. Об этом сообщает Sky News.
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