Посольство России назвало дискредитацией планы США передать российские активы Украине
Намерение США передать Украине конфискованные активы российских бизнесменов дискредитирует Вашингтон, подрывает доверие к финансовой системе страны и мира и безопасности долларовой юрисдикции. Об этом завили в посольстве России в Соединенных Штатах.
Ранее глава рабочей группы американского Минюста по выявлению и аресту российских активов Эндрю Адамс заявил, что власти США «в будущем» нацелены на передачу конфискованных средств в пользу Украины, напоминает Ura.ru.
Комментируя это решение, в посольстве отметили, что оно свидетельствует об игнорировании общепринятых юридических норм и «базовых американских ценностей» — в частности, о защите прав частной собственности.
«По сути, подтверждается, что Белый дом не гнушается склонять фемиду к обслуживанию собственных узкоконъюнктурных интересов. В данном случае – ради декларируемой "борьбы с российской угрозой" и поддержки киевского режима», — говорится в комментарии в Telegram-канале диппредставительства.
Посольство указывает, что подобные прецеденты дискредитируют США как «оплот свободного предпринимательства», сообщает телеканал «360».
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