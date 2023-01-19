Минюст США намерен начать передачу замороженных российских активов Украине
Вашингтон намерен начать передачу замороженных российских активов Киеву. Об этом заявил глава рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские санкции российских активов Эндрю Адамс, сообщает ТАСС.
«В будущем мы также нацелены на то, чтобы начать передачу конфискованных активов в пользу Украины», — отметил он на семинаре в Гудзоновском институте.
Адамс подчеркнул, что это относительно новое развитие событий.
По его словам, законодательство США не даёт возможности передать все конфискованные активы, однако первые переводы средств от Минюста Госдепартаменту могут начаться в ближайшие недели и месяцы.
Ранее Европарламент принял резолюцию по замороженным в ЕС российским активам, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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