Минюст США намерен начать передачу замороженных российских активов Украине

Вашингтон намерен начать передачу замороженных российских активов Киеву. Об этом заявил глава рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские санкции российских активов Эндрю Адамс, сообщает ТАСС.

«В будущем мы также нацелены на то, чтобы начать передачу конфискованных активов в пользу Украины», — отметил он на семинаре в Гудзоновском институте.

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Адамс подчеркнул, что это относительно новое развитие событий.

По его словам, законодательство США не даёт возможности передать все конфискованные активы, однако первые переводы средств от Минюста Госдепартаменту могут начаться в ближайшие недели и месяцы.

Ранее Европарламент принял резолюцию по замороженным в ЕС российским активам, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:Санкции СШАРоссияУкраинаСША
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