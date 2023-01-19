Минюст США намерен начать передачу замороженных российских активов Украине

Вашингтон намерен начать передачу замороженных российских активов Киеву. Об этом заявил глава рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские санкции российских активов Эндрю Адамс, сообщает ТАСС.

«В будущем мы также нацелены на то, чтобы начать передачу конфискованных активов в пользу Украины», — отметил он на семинаре в Гудзоновском институте.