«Ъ»: Посольство РФ запросило консульский доступ к Навальному
Посольство РФ в Берлине направило ноту в МИД Германии об обеспечении консульского доступа к Алексею Навальному, который находится не лечении в немецкой клинике. Об этом сообщает газета «КоммерсантЪ».
Отмечается, что запрос направлен в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года. Как уточняет газета, доступ к гражданам представляемой страны консулам обеспечивается статьей 36.
Накануне Навальный опубликовал первый пост в своём Instagram с фотографией из берлинской клиники Charite. Он рассказал, что уже дышит без посторонней помощи.
Навального госпитализировали 20 августа после экстренной посадки самолета Томск-Москва в Омске. После двух дней в омской больнице, его в состоянии комы перевезли в немецкую клинику. По данным немецких властей, результаты анализа показали отравление политика веществом типа «Новичок».
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