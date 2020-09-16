«Ъ»: Посольство РФ запросило консульский доступ к Навальному

Отмечается, что запрос направлен в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года. Как уточняет газета, доступ к гражданам представляемой страны консулам обеспечивается статьей 36.

Накануне Навальный опубликовал первый пост в своём Instagram с фотографией из берлинской клиники Charite. Он рассказал, что уже дышит без посторонней помощи.

Навального госпитализировали 20 августа после экстренной посадки самолета Томск-Москва в Омске. После двух дней в омской больнице, его в состоянии комы перевезли в немецкую клинику. По данным немецких властей, результаты анализа показали отравление политика веществом типа «Новичок».





