Посольство РФ выясняет причину задержания российского бизнесмена у властей Великобритании

Посольство России в Лондоне обратилось к властям Великобритании с требованием незамедлительно уведомить о причинах и обстоятельствах задержания российского бизнесмена. Мужчину подозревают в отмывании денег и заговоре, передает ТАСС.

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По данным Telegram-канала Baza, речь может идти о российском миллиардере, совладельце «Альфа-Групп» 58-летнем Михаиле Фридмане, который проживает в Лондоне. Вместе с российским бизнесменом у него дома задержали еще двоих мужчин 35 и 39 лет.

Власти Британии подозревают в отмывании денег, заговоре с целью мошенничества, даче ложных показаний, а также обмане министерства внутренних дел страны. Их имена не раскрывают, уточняют, что задержанные отпущены под залог.

Ранее российские предприниматели Олег Дерипаска и Михаил Фридман попали под санкции Украины. Об этом сообщила украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источник.

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ФОТО: РИА Новости
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