Посольство РФ выясняет причину задержания российского бизнесмена у властей Великобритании
Посольство России в Лондоне обратилось к властям Великобритании с требованием незамедлительно уведомить о причинах и обстоятельствах задержания российского бизнесмена. Мужчину подозревают в отмывании денег и заговоре, передает ТАСС.
По данным Telegram-канала Baza, речь может идти о российском миллиардере, совладельце «Альфа-Групп» 58-летнем Михаиле Фридмане, который проживает в Лондоне. Вместе с российским бизнесменом у него дома задержали еще двоих мужчин 35 и 39 лет.
Власти Британии подозревают в отмывании денег, заговоре с целью мошенничества, даче ложных показаний, а также обмане министерства внутренних дел страны. Их имена не раскрывают, уточняют, что задержанные отпущены под залог.
Ранее российские предприниматели Олег Дерипаска и Михаил Фридман попали под санкции Украины. Об этом сообщила украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источник.
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