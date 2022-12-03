Посольство РФ выясняет причину задержания российского бизнесмена у властей Великобритании

По данным Telegram-канала Baza, речь может идти о российском миллиардере, совладельце «Альфа-Групп» 58-летнем Михаиле Фридмане, который проживает в Лондоне. Вместе с российским бизнесменом у него дома задержали еще двоих мужчин 35 и 39 лет.

Власти Британии подозревают в отмывании денег, заговоре с целью мошенничества, даче ложных показаний, а также обмане министерства внутренних дел страны. Их имена не раскрывают, уточняют, что задержанные отпущены под залог.

Ранее российские предприниматели Олег Дерипаска и Михаил Фридман попали под санкции Украины. Об этом сообщила украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источник.

