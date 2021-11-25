Посольство РФ в США отреагировало на санкции против МФТИ

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что санкции против Московского физико-технического института (МФТИ) продолжают деструктивную линию на разрушение связей стран в областях вне политики. Об этом сообщает РИА Новости.

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Антонов выразил недоумение как институт может угрожать национальной безопасности США. Он отметил, что никакие факты администрацией США предоставлены не были.

Ранее в среду Министерство торговли США ввело санкции против МФТИ и обвинило его в разработке военных технологий.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:вузыСанкции США
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