США ввели санкции против МФТИ за разработку военных технологий
Министерство торговли США ввело санкции против Московского физико-технического института (МФТИ) и обвинило его в разработке военных технологий. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что ведомство внесло около 30 иностранных организаций и физлиц в список компаний, которые предоставляют угрозу национальной безопасности США. Так, кроме МФТИ в перечень вошли граждане и организации Японии, Китая, Сингапура и Пакистана.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснял, что новые санкции США носят «догоняющий» характер в рамках ранее принятых ограничений.
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