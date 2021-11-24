США ввели санкции против МФТИ за разработку военных технологий

Отмечается, что ведомство внесло около 30 иностранных организаций и физлиц в список компаний, которые предоставляют угрозу национальной безопасности США. Так, кроме МФТИ в перечень вошли граждане и организации Японии, Китая, Сингапура и Пакистана.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснял, что новые санкции США носят «догоняющий» характер в рамках ранее принятых ограничений.

