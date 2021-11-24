США ввели санкции против МФТИ за разработку военных технологий

Министерство торговли США ввело санкции против Московского физико-технического института (МФТИ) и обвинило его в разработке военных технологий. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Отмечается, что ведомство внесло около 30 иностранных организаций и физлиц в список компаний, которые предоставляют угрозу национальной безопасности США. Так, кроме МФТИ в перечень вошли граждане и организации Японии, Китая, Сингапура и Пакистана.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснял, что новые санкции США носят «догоняющий» характер в рамках ранее принятых ограничений.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:СШАСанкции
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