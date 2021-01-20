Посольство РФ: отключение телефона в генконсульстве в США неприемлемо

Посольство России в Вашингтоне заявило, что считает неприемлемой ситуацию с отключением телефонной линии в российском генконсульстве в Нью-Йорке, следует из сообщения на странице дипмиссии в Facebook.

Российская сторона направила в отделение американского Госдепартамента в Нью-Йорке ноту с требованием «оперативно устранить имеющиеся проблемы», которые осложняют работу генконсульства.

«Так не делается!» США обвинили в неуважении из-за «отключения» генконсульства РФ

В дипмиссии отмечают, что из-за отключения у российских соотечественников возникли трудности при получении консульских услуг.

В Совете Федерации считают неспособность США наладить телефонную связь в генконсульстве РФ "дешевой провокацией". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрея Климова.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ПосольствоСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры