Посольство РФ: отключение телефона в генконсульстве в США неприемлемо
Посольство России в Вашингтоне заявило, что считает неприемлемой ситуацию с отключением телефонной линии в российском генконсульстве в Нью-Йорке, следует из сообщения на странице дипмиссии в Facebook.
Российская сторона направила в отделение американского Госдепартамента в Нью-Йорке ноту с требованием «оперативно устранить имеющиеся проблемы», которые осложняют работу генконсульства.
В дипмиссии отмечают, что из-за отключения у российских соотечественников возникли трудности при получении консульских услуг.
В Совете Федерации считают неспособность США наладить телефонную связь в генконсульстве РФ "дешевой провокацией". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрея Климова.
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