Посольство РФ: отключение телефона в генконсульстве в США неприемлемо

Посольство России в Вашингтоне заявило, что считает неприемлемой ситуацию с отключением телефонной линии в российском генконсульстве в Нью-Йорке, следует из сообщения на странице дипмиссии в Facebook.

Российская сторона направила в отделение американского Госдепартамента в Нью-Йорке ноту с требованием «оперативно устранить имеющиеся проблемы», которые осложняют работу генконсульства.