Президент Румынии объявил о закрытии генконсульства РФ в Констанце
Власти Румынии приняли решение закрыть генеральное консульство России в городе Констанца. Об этом заявил президент республики Никушор Дан.
В ходе брифинга после заседания высшего совета национальной обороны он указал, что генконсул России в Констанце был объявлен персоной нон-грата.
«Генконсул... объявлен персоной нон грата, консульство будет закрыто», - сказал румынский лидер.
По данным МИД РФ, пост генконсула РФ в Констанце с января 2023 года занимает Андрей Косилин.
Ранее в Минобороны Румынии заявили о попадании беспилотника в крышу дома в Галаце, пишет Ura.ru. В ведомстве обвинили в произошедшем Россию, однако какие-либо доказательства представлены не были
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Гинеколог заявила, что процент мужского бесплодия растет быстрее женского
- Психолог назвала причины нежелания россиян заводить детей
- Россиян заверили в безопасности вышек 5G для здоровья
- Ущемляет зрителя: Золотарев призвал оценить риски квотирования зарубежного кино
- Важен образ жизни: Прием витаминов не поможет спасти от бесплодия
- Буцкая рассказала, как меняется женское здоровье после 35 лет
- Президент Румынии объявил о закрытии генконсульства РФ в Констанце
- «Ландыши», «Монастыринг» и «Константинополь»: Кому вручили премию ИРИ
- Лето на паузе: Когда в Москву вернется тепло и солнце
- «Меньше кормить и больше доить»: Почему в Россию не заходят новые бренды