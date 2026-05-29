Президент Румынии объявил о закрытии генконсульства РФ в Констанце

В ходе брифинга после заседания высшего совета национальной обороны он указал, что генконсул России в Констанце был объявлен персоной нон-грата.

«Генконсул... объявлен персоной нон грата, консульство будет закрыто», - сказал румынский лидер.

По данным МИД РФ, пост генконсула РФ в Констанце с января 2023 года занимает Андрей Косилин.

Ранее в Минобороны Румынии заявили о попадании беспилотника в крышу дома в Галаце, пишет Ura.ru. В ведомстве обвинили в произошедшем Россию, однако какие-либо доказательства представлены не были