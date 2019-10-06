Посольство РФ направило ноту Госдепу США из-за допроса депутата Госдумы в Нью-Йорке
Посольство России направило в Госдепартамент США ноту протеста. Причиной стал допрос депутата Госдумы РФ Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка. По прибытии ее задержали сотрудники ФБР и около часа допрашивали с неясными целями, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ТАСС 5 октября.
Юмашева прилетела в США, чтобы участвовать в форуме «Диалог Форт-Росс». По данным Антонова, у политика забрали документы, допрос с «неясными и неприемлемыми вопросы» проводился около часа в отдельной комнате. Затем сотрудник ФБР предложил Юмашевой неформально побеседовать в кафе.
«Мы считаем такие действия неприемлемыми, возмутительными. Мы направили соответствующую ноту протеста ви рассчитываем, что нам объяснят, что значат такого рода зондажные подходы к депутату Государственной думы», - цитируют Известия Антонова.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин уже дал официальную оценку действиям спецслужб США, сообщает РИА новости.
«Действия Соединенных Штатов Америки - это очередной пример нарушения взятых ими на себя международных обязательств. Депутат Госдумы Инга Юмашева получила приглашение для участия в международном форуме, американское посольство выдало ей визу. Инга Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с конгрессом США, взаимодействует со своими коллегами, участвует в непростом диалоге. И поведение спецслужб США в связи с этим можно оценить только как циничную провокацию», - сказано в официальном сообщении.
Напомним, несколько дней назад США отказались выдать визы российским участникам Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, несколько делегатов форума «Форт-Росс» не смогли принять в нем участие по той же причине.
Ранее глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачёв в эфире НСН последние 30 лет назвал «временем упущенных возможностей» для человечества из-за желания Запада выстроить однополярный мир.
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