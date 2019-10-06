Посольство РФ направило ноту Госдепу США из-за допроса депутата Госдумы в Нью-Йорке

Посольство России направило в Госдепартамент США ноту протеста. Причиной стал допрос депутата Госдумы РФ Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка. По прибытии ее задержали сотрудники ФБР и около часа допрашивали с неясными целями, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ТАСС 5 октября.

Юмашева прилетела в США, чтобы участвовать в форуме «Диалог Форт-Росс». По данным Антонова, у политика забрали документы, допрос с «неясными и неприемлемыми вопросы» проводился около часа в отдельной комнате. Затем сотрудник ФБР предложил Юмашевой неформально побеседовать в кафе.

«Мы считаем такие действия неприемлемыми, возмутительными. Мы направили соответствующую ноту протеста ви рассчитываем, что нам объяснят, что значат такого рода зондажные подходы к депутату Государственной думы», - цитируют Известия Антонова.