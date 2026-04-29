Великобритания отозвала аккредитацию российского дипломата

В ведомсте указали, что решение было принято в ответ на высылку из РФ британского дипломата, о чём был проинформирован вызванный в министерство посол России.

«Любые дальнейшие действия Москвы будут рассматриваться как эскалация и встречены решительным и соразмерным ответом», - подчеркнули в МИД Великобритании.

Ранее в ФСБ заявили о лишении аккредитации второго секретаря посольства Великобритании, так как были выявлены признаки проведения дипломатом разведывательно-подрывной деятельности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».