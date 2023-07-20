Посольство Исландии объявило о приостановке работы в Москве с 1 августа
Временный поверенный в делах Исландии в РФ Магнус Ханессон уведомил МИД РФ, что посольство приостановит деятельность в Москве с 1 августа. Об этом сообщили в МИД России.
В начале июня такое решение приняла министр иностранных дел Исландии Тордис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоттир. В заявлении на сайте исландского правительства указывается, что Исландия обратилась к России с просьбой ограничить работу посольства в Рейкьявике и понизить уровень дипломатического представительства.
Исландия пояснила, что торговые, культурные и политические отношения с Россией на данный момент находятся на «самом низком уровне», и сохранение деятельности посольства в российской столице не имеет смыла.
Одновременно в МИДе подчеркнули, что решение нельзя рассматривать как разрыв дипотношений. Там отметили, что посольство в России возобновит работу «как только позволят условия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru