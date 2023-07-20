Посольство Исландии объявило о приостановке работы в Москве с 1 августа

Временный поверенный в делах Исландии в РФ Магнус Ханессон уведомил МИД РФ, что посольство приостановит деятельность в Москве с 1 августа. Об этом сообщили в МИД России.

В начале июня такое решение приняла министр иностранных дел Исландии Тордис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоттир. В заявлении на сайте исландского правительства указывается, что Исландия обратилась к России с просьбой ограничить работу посольства в Рейкьявике и понизить уровень дипломатического представительства.