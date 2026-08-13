В Совфеде назвали «дежурным» протест Японии после поездки Путина на Курилы
Следует спокойно относиться к протестам Японии из-за поездки президента РФ Владимира Путина на Курилы. Об этом «Ленте.ру» заявил глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин.
По его словам, подобные протесты Токио носят «дежурный характер», так как выражаются далеко не в первый раз. Причина - в различие подходов РФ и Японии к Курильским островам.
«Они являются частью территории РФ. Япония этого не признает и всячески через эти заявления даёт об этом знать», — указал сенатор.
Карасин добавил, что следует исходить из того, что «территория Российской Федерации остаётся незыблемой».
Ранее японский премьер Санаэ Такаити назвала «неприемлемым» визит Путина на остров Итуруп. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своих соцсетях написал, что «этот трёп ничего не изменит», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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