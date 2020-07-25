Посольство Армении призвало соотечественников не участвовать в провокациях

Накануне ряд конфликтов произошел в московском районе Марьино. Неизвестные ограбили армянское кафе на сумму 50 тысяч рублей и повредили имущество заведения. Также пострадал мужчина и его автомобиль. По данным полиции, задержано 25 человек. Возбуждены уголовные дела.

«Посольство Армении в РФ, Российская и Ново-Нахичеванская епархия ААЦ и Союз армян России в совместном заявлении призвали проживающих на территории России соотечественников не принимать участие в каких-либо инициативах, акциях или собраниях, а также воздержаться от различных призывов к ответным действиям в социальных сетях и на разных медиа-платформах», - говорится в сообщении.

Отметим, что стычке в российской столице начались на фоне обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном с 12 июля. Стороны обвинили друг друга в обстрелах, в Ереване заявили о попытке азербайджанский военных захватить армянский опорный пункт. Территориальный спор из-за Нагорного Карабаха между Баку и Ереваном идёт уже более 30 лет.

