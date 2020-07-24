В Москве произошел еще один конфликт между армянами и азербайджанцами
В российской столице произошел еще один конфликт между армянами и азербайджанцами на фоне обострения обстановке на границе двух стран.
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, конфликт в этот раз произошел в кафе "Армянский дом" в Саларьево. По данным агентства, в заведении выбиты стекла, использовались биты и арматура. Официального подтверждения данной информации пока нет.
Накануне ряд конфликтов произошел в московском районе Марьино. Неизвестные ограбили армянское кафе на сумму 50 тысяч рублей и повредили имущество. Также пострадал мужчина и его автомобиль. По данным полиции, задержано 25 человек. Возбуждены уголовные дела.
Напомним, обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном началось с 12 июля. Стороны обвинили друг друга в обстрелах, в Ереване заявили о попытке азербайджанский военных захватить армянский опорный пункт. Территориальный спор из-за Нагорного Карабаха между Баку и Ереваном идёт уже более 30 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru