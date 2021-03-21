Посол в США Антонов прибыл в Москву

Диппредставитель прибыл на Родину для консультаций по дальнейшему выстраиванию российско-американских отношений после жестких высказываний президента США Джозефа Байдена в адрес главы РФ Владимира Путина. Цель обсуждений – не допустить деградации международных отношений двух стран, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву в связи с тем, что прямые рейсы из Вашингтона закрыты из-за пандемии коронавируса, отмечает RT.

По словам Антонова, в Москве запланирована большая работа по анализу российско-американских отношений.

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале высказал мнение, что заявление президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине стоит считать консолидированным мнением американских элит.

Напомним, 17 марта президент США Джо Байден в ходе телеинтервью ответил утвердительно на вопрос, считает ли убийцей президента России Владимира Путина.

