Политолог назвал слова Байдена о Путине общим мнением элит США

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале высказал мнение, что заявление президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине стоит считать консолидированным мнением американских элит.

«Байден зафиксировал общее мнение всей американской политической элиты, всех тех, кто принимает решения в Вашингтоне», - считает Чеснаков.

По его мнению, такое мнение было у американских элит давно, однако сейчас оно весьма неожиданным было объявлено открыто. В этой связи ждать извинений от Вашингтона нет смысла, так как вести бизнес как обычно с этими людьми уже нельзя.

В среду президент США Джо Байден в ходе телеинтервью ответил утвердительно на вопрос, считает ли убийцей президента России Владимира Путина.

Посла России в США Анатолия Антонова вызвали в Москву после этих слов Байдена, Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала беспрецедентным такой вызов посла, а вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев полагает, что приглашение посла РФ из Вашингтона для консультаций будет не последним шагом Москвы, если не последует разъяснений и извинений со стороны США.

