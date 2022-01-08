Посол в США Антонов оценил расширение НАТО на восток

«Расширение НАТО на восток противоречит общему и коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе. Сам трансатлантический блок - это рудимент холодной войны», — цитирует дипломата посольство РФ на своей странице в Facebook.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО «никогда не обещала» России не расширяться на Восток, а Москва выдвигает требования по гарантиям безопасности, которые невозможно выполнить, чтобы обвинить Запад в срыве диалога.

