Столтенберг заявил, что расширение НАТО критически важно для Европы
Расширение НАТО поможет распространению свободы и демократии в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.
Столтенберг подчеркнул, что процесс расширения НАТО критически важен.
Также генсек подчеркнул, что если переговоры с Украиной не принесут результата, альянс будет готовится к агрессии России против Украины.
В то же время, по словам Столтенберга, на Украина не может рассчитывать на гарантии коллективной безопасности НАТО, так как она является партнером, но не членом альянса.
Заседание Совета Россия–НАТО должно состояться 12 января.
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