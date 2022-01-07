Столтенберг заявил, что расширение НАТО критически важно для Европы

Также генсек подчеркнул, что если переговоры с Украиной не принесут результата, альянс будет готовится к агрессии России против Украины.

В то же время, по словам Столтенберга, на Украина не может рассчитывать на гарантии коллективной безопасности НАТО, так как она является партнером, но не членом альянса.

Заседание Совета Россия–НАТО должно состояться 12 января.

