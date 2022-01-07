Столтенберг заявил, что расширение НАТО критически важно для Европы

Расширение НАТО поможет распространению свободы и демократии в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

Столтенберг подчеркнул, что процесс расширения НАТО критически важен.

В НАТО готовы вести дипломатичный диалог с Россией

Также генсек подчеркнул, что если переговоры с Украиной не принесут результата, альянс будет готовится к агрессии России против Украины.

В то же время, по словам Столтенберга, на Украина не может рассчитывать на гарантии коллективной безопасности НАТО, так как она является партнером, но не членом альянса.

Заседание Совета Россия–НАТО должно состояться 12 января.

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Фото: nato.int
ТЕГИ:РоссияНАТО
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