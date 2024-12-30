Посол: В случае отказа от газа из РФ Греция потеряет деньги
В случае отказа от российского газа по политическим причинам Греция потеряет деньги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла России в Афинах Андрея Маслова.
По его мнению, в такой ситуации Греции «придется раскошелиться».
Дипломат напомнил, что греческое правительство часто публично высказывается о желании отказаться от газа из России. Маслов подчеркнул, что Афины уже пытались заменить российское топливо более дорогостоящим, которое поставляется из других стран. Однако, по его словам, это привело к резкому увеличению стоимости топлива.
Ранее Андрей Маслов заявил, что без российских туристов Греция теряет по €1 млрд в год, передает «Ura.ru».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru