Посол США Трейси: американцы не считают россиян врагами

Она обратила внимание на разговоры о русофобии и отмене России. Дипломат заверила, что США не преследуют такой цели.

«И мы, безусловно, никаким образом не хотим отменить народ России», - подчеркнула она.

При этом Трейси согласилась, что отношения между двумя странами находятся в глубоком кризисе. Причиной она назвала то, что Россия «неверно истолковала» события 2014 года на Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что США могут обмануть в любой момент, передает «Радиоточка НСН».

