Посол США Трейси: американцы не считают россиян врагами
Соединенные Штаты не рассматривают россиян в качестве врагов, заявила в интервью изданию «Коммерсант» посол США в РФ Линн Трейси.
Она обратила внимание на разговоры о русофобии и отмене России. Дипломат заверила, что США не преследуют такой цели.
«И мы, безусловно, никаким образом не хотим отменить народ России», - подчеркнула она.
При этом Трейси согласилась, что отношения между двумя странами находятся в глубоком кризисе. Причиной она назвала то, что Россия «неверно истолковала» события 2014 года на Украине.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что США могут обмануть в любой момент, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 503 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 213 / сут.
- Пентагон анонсировал переговоры по ускоренным поставкам оружия Киеву
- В США скончался популярный телеведущий Джерри Спрингер
- Посол США Трейси: американцы не считают россиян врагами
- Глава NASA обозначил сроки сведения МКС с орбиты
- Шойгу прилетел в Индию на совещание министров обороны стран ШОС
- Путин поручил рассмотреть вопрос об организации изучения истории СВО
- Татьяна Доронина награждена орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
- СМИ: банки и «ДОМ.РФ» спрогнозировали падение цен на жилье
- Мишустин: кабмин утвердил программу развития новых регионов
- Чилийско-аргентинский фильм «Три брата» выиграл главный приз ММКФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru