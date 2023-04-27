Захарова обвинила посла США Трейси в распространении фейков

Трейси в интервью газете «Коммерсант» сказала, что журналистам из пула главы МИД Сергея Лаврова ничего не мешало лететь в США и освещать работу министра.

Трейси «беззастенчиво распространяет фейки», заявила Захарова. Она отметила, что США начали выдавать визы после того, как сроки вылета прошли.

«И половине журналистов Вы вернули паспорта без виз», - написала представитель МИД в своем Telegram-канале.

Посол России в США Анатолий Антонов опроверг слухи об изоляции главы МИД РФ в ходе визита в Нью-Йорк, передает «Радиоточка НСН».

