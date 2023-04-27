Захарова обвинила посла США Трейси в распространении фейков
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что посол США в РФ Линн Трейси распространяет фейки, когда говорит о поездке российских журналистов в США для участия в работе Совбеза ООН.
Трейси в интервью газете «Коммерсант» сказала, что журналистам из пула главы МИД Сергея Лаврова ничего не мешало лететь в США и освещать работу министра.
Трейси «беззастенчиво распространяет фейки», заявила Захарова. Она отметила, что США начали выдавать визы после того, как сроки вылета прошли.
«И половине журналистов Вы вернули паспорта без виз», - написала представитель МИД в своем Telegram-канале.
Посол России в США Анатолий Антонов опроверг слухи об изоляции главы МИД РФ в ходе визита в Нью-Йорк, передает «Радиоточка НСН».
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