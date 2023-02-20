Посол Нидерландов вызван в МИД РФ

Посол Нидерландов в Москве Хиллес Арно Бесхоор Плух вызван сегодня в министерство иностранных дел России. В сети появилось видео его прибытия в здание на Смоленской площади, сообщают «Известия».

В минувшую субботу МИД Нидерландов объявил о решении уменьшить число сотрудников российского посольства в Гааге, а также совсем закрыть своё генеральное консульство в Санкт-Петербурге. Как завил глава МИД Вопке Хукстра, такое решение власти приняли из-за того, что часть российских дипломатов занимаются разведывательной деятельностью.

Стало также известно о закрытии торгового представительства РФ в Амстердаме. Одним из объяснений такого шага власти Нидерландов назвали отказ Москвы выдавать визы голландским дипломатам.

