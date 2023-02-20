В МИД заявили, что спецоперация дала импульс новому миропорядку
Специальная военная операция России дала импульс изменению миропорядка в пользу многополярности. Об этом говорится в статье главы департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексея Дробинина, опубликованной на сайте «Россия в глобальной политике».
Дипломат подчеркнул, что мировое большинство не готова присоединять к «санкционной и политико-пропагандистской» кампании Запада против России, пишет РИА ФАН. Однако глубинные причины этого прямо не относятся к Украине.
«Действия России рассматриваются через призму восстановления исторической справедливости. Появляется реальная возможность выстраивать эффективные схемы взаимодействия и развития не против Запада, а в обход его», — отметил Дробинин.
Как указал дипломат, теперь на первый план сейчас выходят РФ, Китай, Индия, Юго-Восточная Азия, арабский мир и мусульманская умма. Также принять «серьезное участие в определении облика многополярного мира» готовятся Африка, Латинская Америка, Карибский бассейн, англосаксонская и европейско-континентальная составляющие западной цивилизации. По мнению Дробинина, Запад утрачивает многовековое доминирование.
«"Порядок (основанный на правилах)" скоро отправится на свалку истории либо ... будет определять параметры только западного мира в его ... географических границах», — указал дипломат.
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