В МИД заявили, что спецоперация дала импульс новому миропорядку

Дипломат подчеркнул, что мировое большинство не готова присоединять к «санкционной и политико-пропагандистской» кампании Запада против России, пишет РИА ФАН. Однако глубинные причины этого прямо не относятся к Украине.

«Действия России рассматриваются через призму восстановления исторической справедливости. Появляется реальная возможность выстраивать эффективные схемы взаимодействия и развития не против Запада, а в обход его», — отметил Дробинин.

Как указал дипломат, теперь на первый план сейчас выходят РФ, Китай, Индия, Юго-Восточная Азия, арабский мир и мусульманская умма. Также принять «серьезное участие в определении облика многополярного мира» готовятся Африка, Латинская Америка, Карибский бассейн, англосаксонская и европейско-континентальная составляющие западной цивилизации. По мнению Дробинина, Запад утрачивает многовековое доминирование.

«"Порядок (основанный на правилах)" скоро отправится на свалку истории либо ... будет определять параметры только западного мира в его ... географических границах», — указал дипломат.

