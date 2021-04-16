Посол США высказался об ответных санкциях России
Посол США в России Джон Салливан заявил, что дипмиссия изучает меры, которые приняло российское руководство в связи с новым пакетом санкций США. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Салливана, посольство изучает данный вопрос и проводит консультации с Белым домом. При этом посол отметил, что не получал от правительства РФ дипломатических писем с дальнейшими указаниями.
В четверг 15 апреля стало известно, что Вашингтон расширил санкционный список против России. Соответствующий указ подписал президент США Джо Байден.
Санкции коснулись как конкретных физических и юридических лиц, так и внешний долг РФ. Кроме того, Вашингтон вышлет 10 российских дипломатов.
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