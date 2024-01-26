Посол США в Венгрии упрекнул Орбана в действиях в интересах России

Сообщается, что так дипломат отреагировал на блокирование Орбаном вступления Швеции в НАТО и оказания финансовой поддержки Украины со стороны Евросоюза. Прессман подчеркнул, что премьер-министр Венгрии распространяет российскую позицию.

«Такой политический выбор, вне всякого сомнения, полезен президенту России Владимиру Путину и вреден для осторожных усилий по сохранению единства альянса и наших партнеров», — отметил посол. По его словам, пророссийская политика — отличительная черта действий Орбана, которые изолируют Венгрию от других стран Североатлантического альянса и Евросоюза.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет участвовать в предоставлении Украине военной помощи на 5 млрд евро в год из специального фонда Европейского союза, но не может препятствовать другим странам поставлять оружие Киеву.

