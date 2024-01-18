Венгрия и Еврокомиссия далеки от соглашения по финансированию Украины

По его словам, не факт, что стороны когда-нибудь достигнут согласия.

Гуляйш напомнил, что Будапешт выступает против предоставления Киеву общего кредита всех стран-членов ЕС и против выплат из европейского бюджета.

В настоящее время Венгрия блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС должен оказать помощь Украине из внебюджетных источников, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

