Венгрия и Еврокомиссия далеки от соглашения по финансированию Украины
Венгрия по-прежнему далека от соглашения с Еврокомиссией о финансировании Украины, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передает ТАСС.
По его словам, не факт, что стороны когда-нибудь достигнут согласия.
Гуляйш напомнил, что Будапешт выступает против предоставления Киеву общего кредита всех стран-членов ЕС и против выплат из европейского бюджета.
В настоящее время Венгрия блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС должен оказать помощь Украине из внебюджетных источников, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Еще один трек рэпера Scally Milano запретили за пропаганду наркотиков
- Должностным лицам Кипра запретили въезд в Россию
- Аксенов: Некоторые регионы Крыма обесточены из-за аварии на Балаклавской ТЭС
- Трамп призвал республиканцев не поддерживать Украину
- Администрация Владивостока призвала отменить концерт «Ночных снайперов»
- МИД России вызвал посла Франции после уничтожения наемников в Харькове
- СМИ: Произошло аварийное отключение в сетях Крымской энергосистемы
- Франция будет передавать Украине по 50 авиабомб AASM в месяц
- Венгрия и Еврокомиссия далеки от соглашения по финансированию Украины
- Китайские ученые впервые клонировали макаку-резус
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru