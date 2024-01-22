Глава МИД Венгрии: Страна не будет участвовать в оказании помощи Киеву на €5 млрд
Венгрия не будет участвовать в предоставлении Украине военной помощи на 5 млрд евро в год из специального фонда Европейского союза, но не может препятствовать другим странам поставлять оружие Киеву. Такое заявление сделал глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Он отметил, что дальнейшая поддержка Украины только продлит конфликт. По словам Сийярто, вместо поставок оружия Киеву необходимо добиваться прекращения огня и начала мирных переговоров.
Ранее, 22 января, глава комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариана Кэри заявила, что в странах Европейского союза в настоящее время наблюдается серьезная усталость от конфликта вокруг Украины, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru