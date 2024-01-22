Глава МИД Венгрии: Страна не будет участвовать в оказании помощи Киеву на €5 млрд

Он отметил, что дальнейшая поддержка Украины только продлит конфликт. По словам Сийярто, вместо поставок оружия Киеву необходимо добиваться прекращения огня и начала мирных переговоров.

Ранее, 22 января, глава комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариана Кэри заявила, что в странах Европейского союза в настоящее время наблюдается серьезная усталость от конфликта вокруг Украины, передает «Радиоточка НСН».

