Глава МИД Венгрии: Страна не будет участвовать в оказании помощи Киеву на €5 млрд

Венгрия не будет участвовать в предоставлении Украине военной помощи на 5 млрд евро в год из специального фонда Европейского союза, но не может препятствовать другим странам поставлять оружие Киеву. Такое заявление сделал глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Венгрия и Еврокомиссия далеки от соглашения по финансированию Украины

Он отметил, что дальнейшая поддержка Украины только продлит конфликт. По словам Сийярто, вместо поставок оружия Киеву необходимо добиваться прекращения огня и начала мирных переговоров.

Ранее, 22 января, глава комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариана Кэри заявила, что в странах Европейского союза в настоящее время наблюдается серьезная усталость от конфликта вокруг Украины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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