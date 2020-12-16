СМИ: Уилана могут обменять на Бута и Ярошенко при Байдене

Такого же мнения придерживается и адвокат осужденных в США россиян Константина Ярошенко и Виктора Бута. По некоторым данным, их могут обменять на Уилана.

Пол Уилан приговорен в России к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Свою вину он не признал.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в июне рассказала о переговорах по возвращению Виктора Бута и Константина Ярошенко в РФ. Супруга Константина Ярошенко в эфире НСН заявила, что ничего об этом не знает.

