СМИ: Уилана могут обменять на Бута и Ярошенко при Байдене
Обмен осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана может произойти в ближайшие месяцы. Об этом сообщил его адвокат Владимир Жеребенков.
Защитник связал это с приходом к власти нового президента США Джо Байдена, передает «Интерфакс». По его мнению, переговоры сторон по этому поводу ускорятся.
Такого же мнения придерживается и адвокат осужденных в США россиян Константина Ярошенко и Виктора Бута. По некоторым данным, их могут обменять на Уилана.
Пол Уилан приговорен в России к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Свою вину он не признал.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в июне рассказала о переговорах по возвращению Виктора Бута и Константина Ярошенко в РФ. Супруга Константина Ярошенко в эфире НСН заявила, что ничего об этом не знает.
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