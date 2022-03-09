Посол США Салливан рассказал о планах остаться в Москве

Посол США в России Джон Салливан заявил, что не планирует уезжать из Москвы. Об этом он рассказал в ходе брифинга.

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При этом, по его словам, существует вероятность, что его могут выслать из РФ.

Ранее бывший заместитель генсека ООН, замсекретаря Общественной палаты России, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США незаконно выслали российских дипломатов при ООН, но РФ все равно не сможет на это ответить, потому что у нее нет эквивалентного инструмента.

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Фото: facebook.com/russia.usembassy
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